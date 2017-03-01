又傳死禽遭棄！ 雲林排水溝驚見鴨屍
2017-03-01 12:53
雲林傳出死鴨遭棄大排，環保署表示違法任意丟棄死禽，如致危害人體健康導致疾病者，可處1年以上7年以下有期徒刑。（資料照，記者詹士弘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕又傳出有死禽遭到丟棄案件！雲林新虎尾溪、斗六接斗南台附近的排水溝，發現鴨子屍體被棄置在大排中，雲林縣動植物防疫所獲報後將派人前往勘查追緝。
根據《聯合新聞網》報導，有民眾發現雲林新虎尾溪、斗六接斗南一帶的排水溝，有鴨屍被棄置在大排中，由於附近大多是露天養鴨場，加上禽流感疫情持續延燒，時間敏感，雲林縣動植物防疫所表示，將聯合各部會循線追捕棄鴨屍民眾，亂棄置死鴨鵝涉及刑罰；若未來檢驗證明屍體有傳染性疾病，還能依照動傳條例開罰。
日前新竹縣湖口鄉郊區、嘉義縣東石鄉六腳大排至出海口沿岸以及雲林新虎尾溪康熙橋河段禽屍及飼養場都發現有上百隻雞鴨禽屍遭棄，皆被檢驗出有禽流感病毒。
環保署表示違法任意丟棄死禽，可依廢棄物清理法處6千元以上300萬元以下罰鍰；如致危害人體健康導致疾病者，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；若未取得許可從事廢棄物清除、處理業務者，亦可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
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