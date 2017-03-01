高市推廣「戶政線上e指通」APP 38婦女節送獎品
2017-03-01 12:31
高市推廣「戶政線上e指通」APP，前金區戶政所將在38婦女節送獎品，犒賞辛苦婦女並推廣e指通APP。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市政府開發全國第一套「戶政線上e指通」APP，為讓更多市民開通使用，前金區戶政事務所準備超值禮物，結合38婦女節的祝福，只要婦女節當天到該所洽公的女性民眾，就可獲得超值禮物1份，現場民眾只要用手機下載e指通APP，還可獲得獎品，送完為止。
「高雄戶政線上e指通」APP提供23個線上申辦服務及41個線上預約項目，第一階段線上申辦先開放8項，分別是戶籍謄本、國民身分證掛失、撤銷掛失和補領、協尋親友、法院裁判離婚登記、法院裁判監護輔助／未成年子女權利義務行使負擔登記、戶口名簿補發等。
e指通APP操作簡單便利，能有效簡化戶政申辦流程，不但省去民眾等候時間，也讓戶政所提前掌握申辦數量與內容，市民可透過手機下載軟體後，事先在家裡上網填寫資料，傳送到戶政電腦系統，戶政單位接到申請資料後，會回傳取件時間，民眾可依時間前往指定戶政所專屬窗口取件。
前金區戶政所主任莊玉秀表示，隨著38婦女節與兒童節合併假期，漸讓人遺忘，為慰勞辛苦的女性朋友，同時推廣這個實用、好用的APP，特別舉辦贈獎活動，預計將會出現大排長龍畫面。
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