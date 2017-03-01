暑假去東沙又來了 報名到3月22日止

2017-03-01 12:21

〔記者林曉雲／台北報導〕重要軍事設施管制區東沙島，平日登島不易，教育部開辦東沙島暑假活動多年，「2017東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」即起開放大專生向學校報名，但須經學校推薦、獲教育部遴選通過，今年增為3梯次，名額總計48名，教育部受理學校推薦時間至3月22日止。

東沙島距離高雄西南方240海浬（約450公里），是我國唯一發展完整的大型環礁，猶如明珠鑲嵌在南海環礁指環上，現已為「東沙環礁國家公園」，教育部綜合規劃司司長黃雯玲表示，為強化民眾對我國南海主權及海洋政策的認識與支持，自100年起教育部與行政院海岸巡防署、國防部、內政部營建署海洋國家公園管理處、高雄市政府海洋局共同辦理「東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」活動。

今年內政部地政司、行政院農業委員會漁業署也加入，黃雯玲表示，藉由國內大專校院學生實地探訪東沙環礁國家公園生態及周邊海域執法現況，使參與學員充分感受東沙環礁生態與海洋資源的豐富性，以建立對國土疆域及海洋國家的意識與認同，自開辦以來，每年報名踴躍，今年再增加1梯次，將於6月至8月期間辦理3梯次活動，開放國內大專校院在學學生報名參加遴選，學員負擔費用1749元。。

活動日期及教育部預定遴選名額如下：

（一）第1梯次：6月23日（星期五）至6月26日（星期一），共16名（男、女性各8名）。

（二）第2梯次：7月14日（星期五）至7月17日（星期一），共16名（男、女性各8名）。

（三）第3梯次：8月11日（星期五）至8月14日（星期一），共16名（男、女性各8名）。