北市中正河濱公園新生 9球場整修完工

中正河濱公園整建工程已陸續完工。（圖由台北市工務局水利工程處提供）

2017-03-01 12:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中正河濱公園前年慘遭杜鵑颱風橫掃，大量淤泥導致公園不堪使用，為此，台北市水利工程處前年啟動公園改造，於今年2月中完成詔安陸橋和水防道路後，民眾最關心的9座球場，包含2座籃球場、6座網球場及1座棒壘球場亦已全數整修完工。

中正河濱園的9座球場，當年在杜鵑颱風過境後，全遭淤土淹沒， 因清淤費用上看千萬，水利處曾不打算清淤，欲強行廢除球場，然因該公園球場受民眾使用頻繁，因此最後改變心意。中正河濱公園的整建計畫，屬於柯P「中正萬華復興計畫」的子計畫之一，原本規劃的期程落在2018年，但因為2015年杜鵑颱風過境災情慘重，因此提前於當年度便啟動改造的步伐。

水利處表示，為了減少球場遭河川淹沒的機率，並縮短民眾等待球場復原的時間，這次改造中，中正河濱球場重新調整位置，原先較為靠近河岸邊，現已設置在靠近堤防邊，並調整高度，9座球場均整建完成，且由體育局接管，並由該局負責日後維管和場地租借事宜。

另外，也一併整建中正河濱的周邊環境，詔安陸橋銜接至堤外的階梯，原本佔據路面，使得道路狹窄，只能人車共道，現在改建階梯位置後，道路面積相對寬敞，成為3線道，且可容納3噸大貨卡通行，因此，今年防汛期時，將可望加快災後復原的效率。

水利處河工科指出，中正河濱公園地勢低窪，颱風豪雨常造成淤泥遍地，杜鵑颱風後，淤土厚度就高達60公分，而每年清除淤土和整修球場的費用，更是所費不貲，而因此水利處決定採取解決之道，利用颱風後的淤積現況，重新調整局部高程並整頓球場，同時也整建周邊環境和道路。