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台江大道全線慶通車 植樹節將植樹逾10萬株

2017-03-01  12:10

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝植樹節，台江大道12日舉辦的通車典禮活動，將植樹超過10萬株，植樹護林打造宜居城市。

連貫曾文溪至鹽水溪堤岸的2-7台江大道全線完工，配合106年植樹節活動，以街道植樹為主軸，內政部營建署、林務局嘉義林管處及中油公司台南營業處將於12日，在土城聖母廟後方辦理植樹節及通車典禮。

南市農業局副局長郭伊彬表示，台江大道5段長約700公尺道路上的中央分隔島，種植水黃皮46株及人行道植厚葉女貞、紅葉鐵莧及春不老等計8055株苗木，別具意義，台江大道全段共計將栽植137株喬木及9萬9577株灌木。

此外，為擴大舉辦植樹節活動，工務局、水利局及公所選定9條道路及5條水路，同步栽植2203株喬、灌木，此外，於植樹月期間部分公所也將陸續栽植6596株喬、灌木，本次植樹月預計施作路段22段、共計栽植10萬8513株樹木，營造一街道一風景景致。

當天也有植樹達人示範教導如何正確植樹及護樹，讓樹木可以健康茁壯。贈苗活動由嘉義林區管理處提供桂花、紫薇及細葉雪茄等1000株，參與民眾可憑106年發票1張贈1株，捐第2張或至「林務局-森活情報站」按讚多1株，每人限領2株，贈完為止。

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  • 慶祝植樹節，台江大道12日通車典禮將植樹超過10萬株，植樹護林打造宜居城市。（記者王涵平攝）

    慶祝植樹節，台江大道12日通車典禮將植樹超過10萬株，植樹護林打造宜居城市。（記者王涵平攝）

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