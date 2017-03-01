省水撇步在這裡！新北板新林口、桃、竹今起一階限水

石門水庫蓄水量僅剩半座。（記者李容萍攝）

2017-03-01 12:04

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫供水區的新北市板新、林口、還有桃園、新竹4個地區，水情燈號今天起從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時於離峰及特定時段實施夜間減壓供水（每日晚上11點至次日清晨6點減壓供水），這期間台水公司於高地及管末地區將提供必要臨時水站以降低限水影響外，行政機關及國營事業將帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

水利署指出，每年從11月開始，台灣時序就進入枯水期的季節，尤其去年12月至今年1月各地區降雨量有明顯偏少情形，春節零星降雨未帶來足夠水量，各地區水庫蓄水逐漸下降，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，供水情勢轉趨吃緊，必須要注意缺水風險控管，也呼籲民眾共同落實節約用水，藉以擴大全民節水的效果。

水利署針對家庭日常生活上提供幾種省水小妙招，包括洗澡前的冷水可以收集利用外，在家人洗澡時，淋浴取代盆浴，且應連續不要間斷，可節省熱水流出前的水量又可節省能源；另外洗碗、洗菜用適量水在盆槽洗濯，避免直接沖洗。

至於洗衣水、洗澡水、洗碗、洗菜、洗水果或洗米等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用；而在新購洗衣機應選用有省水標章洗衣機，衣物適量選擇洗衣流程較短行程，不必選擇標準行程，均可輕鬆省水。