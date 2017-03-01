內門宋江陣3/4見 祭出百萬獎金

內門宋江陣3月4日展開，爭奪百萬冠軍獎金。（記者葛祐豪攝）

2017-03-01 12:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年邁入第13屆的武林盛會「高雄內門宋江陣」，將於3月4日到3月14日在內門南海紫竹寺熱鬧登場！祭出百萬冠軍獎金，精彩可期。

高雄市政府上午舉辦內門宋江陣造勢宣傳會，由結合韻律和宋江招式的「宋江很操」開場，邀請全民上youtube搜尋影片，一起搖擺體驗宋江精神；接著橫山宋江陣帶來傳統陣頭；觀光局更特別邀請有50年手繪打面經驗的李章舜師傅團隊，現場示範打面文化意涵。

高雄市觀光局長曾姿雯說，2017高雄內門宋江陣周邊活動，包含「宋江真體驗-文武藝陣展」、「宋江好貨色-文創商品及地方農特產品展售」、「宋江拚體力-羅漢門迎佛祖遶境及攝影比賽」、「宋江深旅遊-免費文史導覽及觀星露營趣」、「宋江享料理-總舖師辦桌美食及一人150元獨享羅漢餐」等。

吸引最多遊客觀賞的「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」，今年有7支參賽隊伍，已衛冕2年的台南大學，今年是否能再次奪得百萬冠軍獎金，成為繼實踐大學、台灣戲曲學院之後，以3連霸之姿將第3代王者之璽永久留存？值得期待。

觀光局指出，來內門看宋江陣，可順道享用知名的總鋪師辦桌美食，桌菜每桌4500元，散客則可選擇150元獨享羅漢餐。訂席專線：（07）667-3558、0937-645-289。

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