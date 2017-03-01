台南西港慶安宮發獎學金 大學學測滿級分6萬元紅包

港明高中師生向慶安宮千歲爺感謝保佑。（記者楊金城攝）

2017-03-01 11:58

〔記者楊金城／台南報導〕西港慶安宮以「台灣第一香科」聞名，慶安宮管理委員會為獎勵轄境96村庄學子，去年訂出只要設籍在香科轄境、應屆大學學測75分滿級分學生頒發獎學金每人6萬元鼓勵。今年港明高中有楊秉豪、吳佳恆考生考75滿級分，慶安宮主委黃勝家首次頒發各6萬獎學金紅包，另加碼頒發3萬6千元紅包獎勵考74級分的邱景暉。

慶安宮總幹事方一峰說，西港區有三寶，即南寶、港明和慶安宮。三者之間互動良好且有其一體性。南寶創辦人黃圖是當年港明的首任董事長，並主導慶安宮在60年代重建重大工程。港明國中部、高中部應屆畢業生參加會考、學測和指考前，都會由校長率領師生到慶安宮向千歲爺、媽祖等神明參拜，祈求考試順利，大考成績屢創高峰。

方一峰說，慶安宮105年執行急難救助金共46件46萬元、頒發低收入戶助學獎金有36件，也長期資助境內豐德教養院、慈光心智關懷協會物資，包括每年九皇禮斗大法會贈送白米等。頒獎鼓勵大學學測滿75級分，去年訂獎勵辦法，今年首次頒發給楊秉豪、吳佳恆2人，另加碼獎勵邱景暉。

港明高中校長劉麟麟帶領3位學生到慶安宮參拜、受獎，吳佳恆的父親吳正華是麻豆警分局人事室主任，吳佳恆的祖父母吳仙黨、吳郭麗鄉今天陪金孫領獎，感謝千歲爺的保佑，並祈求下階段面試、筆試順利，吳佳恆、楊秉豪目標台大醫學系，邱景暉希望錄取陽明醫學系。

吳佳恆的父母捐贈北台南家扶3000元，楊秉豪也將捐出部分獎學金給慶安宮、關廟山西宮，邱景暉則要部分捐給社福機構表達回饋，用來慶祝學測考高分。

相關影音