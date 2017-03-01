全國首座燈塔文物館 基隆揭幕

看守燈塔36載的燈塔員林忠發，對各式燈具如數家珍。（記者林欣漢攝）

2017-03-01 11:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部航港局成立5週年，在基隆市中山區光華路11號成立全國第一座燈塔文物館，今天上午揭幕，航港局副局長李雲萬表示，全台36座燈塔目前已開放12座，今年預計再開放基隆燈塔和七美燈塔，時程、細節還在評估中。

今年可望再開放2座燈塔

航港局指出，102年接管燈塔業務至今，每年參觀燈塔人次已達120萬人次，燈塔文物館是利用基隆港材料配件庫改造，活化空間利用，館內展示逾60種白熱燈、燈蕊油燈等各式不同年代發展演進的燈器，每個燈塔器物斑駁的痕跡都述說著一段歷史回憶，也是燈塔技工卓越的工匠技藝的呈現。

「看到燈塔就知道到家了。」看守燈塔36載的燈塔員林忠發，對各式燈具如數家珍，駐守過彭佳嶼、富貴角、三貂嶺、花蓮等10個燈塔，他說，看守燈塔可以欣賞優美風景，沈澱心情沒有壓力，閒暇時能浮潛、釣魚、欣賞候鳥，從外島看本島，有另一種美感，儘管現在船隻都有GPS導航不怕迷途，燈塔還是有穩定人心的作用。

航港局表示，燈塔文物館周邊有白米甕砲台、基隆燈塔、仙洞巖、基隆築港殉職者紀念碑、球子山燈塔（第一座國人自行設計、施工的燈塔）等景點，將進一步與市府合作串連成觀光廊帶，活絡基隆地方資源。

李雲萬說，燈塔文物館週一休館，開放時間為上午10點至12點，下午2點至4點，採預約申請制，需於7天前申請，限10人以上團體參觀，預約電話：02-89786817。

燈塔文物館揭幕。（記者林欣漢攝）

全國首座燈塔文物館在基隆揭幕。（記者林欣漢攝）

燈塔文物館展示逾60種白熱燈、燈蕊油燈等各式不同年代發展演進的燈器。（記者林欣漢攝）

交通部航港局成立5週年，在基隆市中山區光華路11號成立全國第一座燈塔文物館。（記者林欣漢攝）

燈塔文物館展示各式燈具。（記者林欣漢攝）

全國首座燈塔文物館，在基隆揭幕。（記者林欣漢攝）