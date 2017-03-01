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無牌車輛違規停放 南市將取締拍賣

2017-03-01  11:39

〔記者蔡文居／台南報導〕無牌車輛停放路邊或占用停車空間得注意了。台南市環保局表示，無牌車輛亂停及占用停車位，該局將與警察局及交通局加強取締或移置，請市民不要為了占用停車位或少繳稅金而暫時停用牌照，將自家無牌車輛亂停放在路邊。

環保局表示，無牌車輛違規停放道路，許多法規都有相關規範，包括南市處理廢棄車輛自治條例查報，一旦張貼、移置並未於期限領回，將依廢棄物處理或變賣。

而警察局可依道路交通處罰條例規定，處罰未懸掛號牌於道路停車者並當場移置，經公告後仍無人認領者，即進行拍賣。

另，占用公有停車場及停車格的無牌車或報廢車，交通局可依南市公有停車場收費及管理自治條例規定，書面通知車主改正，逾期未改正者，依法移置，經公告後仍無人認領者，即進行拍賣。

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  • 無牌車輛違規停放，南市環保局將加強取締。（環保局提供）

    無牌車輛違規停放，南市環保局將加強取締。（環保局提供）

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