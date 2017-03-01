牛奶控哭哭！統一瑞穗鮮乳今調漲4～6％

（圖擷取自瑞穗鮮乳臉書）

2017-03-01 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕近期物價漲聲四起，沒想到連牛奶也傳出漲價消息！

統一瑞穗鮮乳要漲價了！根據《蘋果日報》報導，統一集團表示，為提供友善飼養環境、提高產品品質，2月27起出廠價格將調漲至4到6％，調整項目包括瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳及瑞調味乳系列。

統一集團說明，提供友善飼養環境包括減少單位面積內的乳牛飼養頭數、增加通風設備，同時須確保乳牛健康等。