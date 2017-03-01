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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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檢討蝶戀花事故 立委：遊覽車業應有退場機制

2017-03-01  11:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日邀請交通部、勞動部、法務部等單位，針對2月13日國道5號重大交通事故及後續處理檢討報告。立委趙正宇表示，建議公路法應立即朝向遊覽車評鑑為丙等應勒令馬上停業並限期改善，丁等立即廢止營業執照方向修法。

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻車事故造成33死11傷，外界對於遊覽車車體結構、旅遊產品、駕駛過勞各面向進行檢討。立委陳歐珀指出，近10年來大客車事故累積造成460人死亡，交通部要杜絕疲勞駕駛，就讓駕駛人充分休息，參考日本做法，長途路程將旅客送到旅遊目的地後，由當地旅行社接手、對於遊覽車長去的景點設駕駛休息室等。

趙正宇表示，交通部針對遊覽車評鑑等項目，104年編列2980萬、105年編列3千萬，但105年遊覽車公司共有27家連續2期評鑑都是丙、丁，認為交通部評鑑僅參考用。

公路總局局長陳彥伯表示，評鑑目的是要讓遊覽車業者知道公司營運狀態，消費者選擇遊覽車也能夠參考使用；修法上會朝丙等勒令停業並限期改善，丁等立即廢止營業執照方向努力。

立委洪慈庸也說，過去沒有遊覽車公司因為評鑑差而被廢止執照，交通部對遊覽車公司也沒有退場機制。賀陳旦表示，評鑑從5年前開始，至今才辦過2次，對於業者管理上的疏失就會要求限期改善。

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  • 立法院交通委員會1日開會，交通部長賀陳旦等人前往備詢。（記者方賓照攝）

    立法院交通委員會1日開會，交通部長賀陳旦等人前往備詢。（記者方賓照攝）

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