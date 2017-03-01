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新化區農會理監事選舉平和完成

2017-03-01  11:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市基層農會理監事市選舉今起登場，新化區農會上午召開會員代表大會，45位代表全數出席，選舉過程順利。

會中以21票多數同意下，採限制連記法投票，理事18名候選人，每張選票可圈選4人，監事6名候選人，每張選票可投1人。代表逐一領票、圈後，於上午10點40分左右開票，角逐總幹事的雙方陣營對於選舉結果表示在意料之中。

各區農會預計於9、10、13日召開理監事會議選出理事長與常務監，並聘請總幹事，新化區農會預計在9日召開。

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  • 台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

    台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

  • 台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

    台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

  • 台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

    台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

  • 台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

    台南市新化區農會理監事選舉平和完成。（記者劉婉君攝）

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