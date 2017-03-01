廠商「待產」 北市流浪動物大型認養活動「難產」

2017-03-01 11:41

〔記者聶瑋齡／台北報導〕《動物保護法》修法後「零撲殺」政策今年正式上路，動物收容所的流浪貓、犬人道處理全台停止，北市在政策上路前2年，已提前實施零撲殺，透過「源頭減量、改善收容、多元認養」的配套作法，降低流浪貓、犬問題。北市動保處為提升認養率，日前承諾2017年會舉辦大型認養活動，至今因招標案尚未完成仍未舉辦，進度落後。

針對北市犬隻控制機制，動保處處長嚴一峯表示，動保處將舉辦大型認養活動，但因現在廠商招標的流程還沒完成，預計今年3、4月才會執行。

流浪動物之家執行長朱增宏則認為，舉辦大型認養活動效益不大，應多點設置愛心小站，讓民間團體輪流有場地辦認養活動。

嚴一峯說，現貓犬激增，動物收容僅是處理流浪貓、犬問題的末端手段，根本改善在源頭管理，如提高現行3萬至15萬的棄養罰金與檢舉獎金，棄養罰鍰的百分之30至50給檢舉的民眾，但實施日期未定。

至於動物收容所的管理，嚴一峯說，目前朝向捕捉會追逐與攻擊人、車的犬隻，降低捕捉數量，並說這些浪犬的個性與捍衛力比較強，適合擔任工作犬、「校園犬」或保全的工作，未來捕捉後將會由兩位訓練師訓練。

對於解決流浪貓、犬，動保處所祭出的方案，朱增宏認為，提高罰金對降低棄養率沒有幫助，只會讓小動物置身於「更險惡的地方」，飼主只會丟到更山裡面，與其這樣不如送到公部門。至於矯正狗的行為擔任工作犬，執行長認為，或許工廠晚上需要有人顧，倒不是校園，但領養的狗跟人都需要上課，因為狗聽訓練師的，卻不一定聽從領養人指令。