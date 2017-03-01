一波三折 頭城戶政事務所搬新家了！
2017-03-01 11:19
鎮長曹乾舜表示，經過一波三折，戶政事務所終於進駐新公所，提供更便民的服務。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮公所新行政中心大樓啟用後，戶政事務所終於在今日正式進駐合署辦公，是宜蘭縣內繼冬山鄉公所之後，第2個進行合署辦公的鄉鎮，戶政事務所位於行政中心大樓1樓大廳，共有6個窗口，8名工作人員提供服務，鎮長曹乾舜表示，經過一波三折，戶政事務所終於進駐新公所，提供更便民的服務。
頭城鎮公所新行政中心大樓於去年12月28日正式落啟用前縣長林聰賢曾於臉書允諾，戶政事務所將在1月9日正式進駐新公所合署辦公，但地方民代痛批，林聰賢承諾跳票，1月9日當天，公所內的戶政事務所只有一人辦公，根本沒有正式進駐，宜蘭縣政府表示，當初因為適逢年終，許多系統資料需要整理與測試，所以才會拖到戶政事務所進駐時程，現階段相關作業已經完成，運作非常順利。
縣政府表示，新的事務所位於頭城鎮公所1樓大廳，設置6個戶政業務窗口，緊臨業務聯繫最頻繁的鎮公所民政課、社會課，與鎮公所合署辦公之後民眾即可一次洽辦與戶政相關的業務，免除來回奔波，縮短洽公時間，是便民服務的一大革新。
縣政府說，合署辦公是縣政府便民服務的新趨勢，先前已經執行冬山鄉合署辦公，今年頭城鎮是第2個完成合署辦公的鄉鎮，員山鄉公所新大樓也即將在6月落成，啟用後戶政事務所也會進駐合署辦公。
頭城鎮長曹乾舜表示，戶政事務所進駐公所合署辦公的過程雖然沒有很順利，經歷一波三折，今天總算順利進駐，提供鎮民最便捷、最有效率、最親民及最舒適的服務，新行政中心大樓，不論是外部的停車、綠美化空間或是內部的洽公環境，都得到很大的提昇，希望鎮民能藉此舒適的洽公。
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