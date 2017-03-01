討回救國團房地 南市動工蓋停車場

2017-03-01 11:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為改善台南後火車站停車需求，南市交通局將原大學路西段成大里活動中心（救國團舊址）規劃為停車場，已經動工整建，預定7月完工，屆時將可提供161席汽車格、111席機車格，改善當地停車一位難求不足現象。

原位於南市東區大學路的救國團南市團委會行政廳舍屬市有建物，土地則屬國有財產署，由市府代管，使用合約原至103年底到期，市府決定收回，經協調後延至去年6月底完成搬遷。

交通局局長林炎成表示，「大學路社E2停車場」原址現況為成大里活動中心等建物，結構物已老舊不堪使用，考量當地停車需求，經評估研擬方案後，向國有財產署提出申請，採合作闢建停車場模式，可改善當地民眾停車需求問題，並活化閒置國有地，同時處理既有廢棄地上物，工程完工後，將以公開招標方式委外營運維護，提供民眾最優質停車服務。

林炎成表示，增加火車站與成功大學週邊停車供給是重點工作項目，除增設路邊停車格與闢建公立停車場等基礎建設外，亦積極針對市區各處閒置公有空地與國有財產署合作闢建停車場，提供更多停車格位，滿足民眾的停車需求。