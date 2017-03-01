大學個人申請在校成績 明起開放上網查詢

2017-03-01 11:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選委員會表示，今年大學個人申請作業即將展開，2日起將開放應屆畢業生查詢在校成績，考生若發現成績有誤，應立即向學校或甄選會反應，避免影響權益。

因應電子化作業，大學甄選會表示，與各高中端建立管道，收集應屆畢業生的個人在校成績表現，供後續大學個人申請中第2階段審查資料使用，除可減少考生備審資料準備，也因是高中統一上傳，可增加高中成績可信度。

但甄選會提醒，有要報名申請入學的考生，應在明天起到14日晚上10點止，趕緊上106學年度個人申請作業的網站，查詢個人的在校成績，查看學校上傳的資料是否正確，若有發現疑義，更要立即跟高中或甄選會反應，避免影響後續個人申請權益。

查詢網址為「大學招生委員會聯合會」，進入後選擇「個人申請」網頁，點選「審查資料上傳」項下之「應屆畢業學測考生查詢在校成績系統」選項，輸入個人專屬證號後，即可查詢。