台大論文造假案 全教總爆郭明良共申請55億經費

全教總理事長張旭政（右二）1日與南華大學副教授周平（右一）、世新大學前校長賴鼎銘（左二）、東華大學教授王純娟（左一）等召開記者會，呼籲台大校長楊泮池，以高標準要求自己，為論文造假事件辭職下台。（記者張嘉明攝）

2017-03-01 10:50

〔記者林曉雲／台北報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案續燒，全國教師工會總聯合會今與東華大學、南華大學教授及世新大學前校長等人，共同召開記者會追擊台大校長楊泮池。東華大學教授王純娟在記者會中更爆料指，郭明良學術生涯25年來向科技部申請55億元經費，楊泮池長年推薦郭明良，兩人關係緊密，郭明良造假被踢爆，楊泮池就馬上「切割」，無法說服社會大眾，科技部、教育部和中研院均須面對和處理。

全教總呼籲楊泮池為論文造假事件辭職下台

他們質疑「最高學府」台大用「最低標準」來處理校長楊泮池應負責任，該案已嚴重挫傷台灣整體學術的國際形象、生物醫學的學術可信度，也造成社會大眾對台大的信任危機，呼籲已失去公信力的台大校長楊泮池，應以更高標準自我要求、主動下台以示負責。

王純娟質疑台大調查程序有問題，由台大校長任命的副校長所組成的調查小組，要如何能對校長做出「有責」的調查報告？郭明良是中研院和台大的合聘教授，中研院院長廖俊智必須出來面對，科技部長陳良基又在何時要追回郭明良團隊所詐領的補助經費？教育部長潘文忠對處理台大事件也應負起責任。

南華大學教授周平表示，楊泮池聲明其負責前提是「證明故意造假就辭職」，但從「責任倫理」的角度來看，楊泮池對於學術論文造假事件所牽涉到的前因後果，必須負起責任，例如以扭曲的評鑑制度來評量學校、系所和個別教師的優劣，並以此給予賞罰，以重量不重質的績效主義來分配龐大資源的制度，成為打造學閥、學術山頭主義、論文速食化的溫床，甚至在不良的競爭環境中，助長了為達目的不擇手段的價值錯亂，台大校長以行政優勢掌握龐大經費、計畫和決策權。在這樣的環境中，郭明良的研究團隊才得以經營長達10年的造假文化，作為合作夥伴和團隊所屬大學的最高行政主管楊泮池難辭其咎。

世新大學前校長賴鼎銘表示，以前台大學術聲望非常高，現今卻淪落至此，甚至有台大教授稱楊泮池不下台，台大人抬不起頭，更不要說5年500億頂大計畫蒙塵，社會對生醫學門不信任，國際質疑台灣學術界的誠實，他良心建議楊泮池此時是承擔責任倫理及行政責任的時刻，如民國66年蘇澳港沈船事件，當時的教育部長蔣彥士請辭以示承擔；民國72年豐原高中大禮堂塌毀，當時的教育廳長黃昆輝，立刻請辭負起政治責任，蔣彥士和黃昆輝勇於承擔，之後發展都峰迴路轉、更上層樓，楊泮池如再戀棧校長一職，將危及台大朝向網友所言「頂賤大學」沈淪，政府更要小心台大事件變成學術界的禽流感，教育部和科技部要正視其嚴重性。

全教總理事長張旭政表示，楊泮池是用最低的標準來作為「負責」的前提，完全忽略了他做為一個掛名共同作者應擔負的道德責任，也完全忽略他作為台大校長應有的責任和風骨，社會看到的是一個和論文造假者關係密切，具有長期合作事實的大學校長，在出事後急著撇清自己的責任，對於台灣學術界所造成的重大傷害不聞不問。