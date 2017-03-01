客運園區機場聯絡道說明會 2日下午舉行

2017-03-01 10:34

［記者謝武雄／桃園報導］配合客運園區至機場聯絡道路新闢工程案，桃園市政府辨理大園都市計畫變更將於明天下午2點於大園區老人文康綜合活動中心舉辦說明會，土地所有權人及利害關係人可到場陳述意見。

市府都市發展局表示，新闢工程為「大園區環區北路及環區東路路口－老街溪」，由於部分農業區將作為道路用地，部分河川區除河川區用途也兼供道路使用，因此要辦理都市計畫變更，除於2月13日起公告公開展覽30天外，也於明天下午舉行說明會。

公告內容張貼於桃園市政府都市發展局、大園區公所公告欄，都市發展局官網，電話，332-2101轉5225。