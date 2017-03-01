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拆蔣銅像屢爆衝突 台灣賦格：戀銅癖

2017-03-01  10:48

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地散布了許多舊時權威人士的銅像，由於轉型正義的呼聲漸高，「拆銅像」也成為去除權威化的象徵手段，然而，這樣的「破壞」行為卻屢屢引起衝突與爭議。對此，臉書頁「台灣賦格Taiwan Fugue」不改嘲諷的風格，再創新詞彙「戀銅癖」。

台灣賦格PO文圖解「戀銅癖」，將它解釋為，「黨國信徒戀銅成癖，看到獨裁者銅像就膜拜，無法忍受別人挑戰與批評獨裁者。」並造了例句，「孫大砲的黨國信徒果然都有戀銅癖，禁止別人移除獨裁者蔣介石的銅像。」

網友們則在PO文底下補刀，「警察抓學生一流，抓愛國會的人就口頭勸說」、「是銅臭味的銅，不是銅像的銅」、「還在崇拜一個血腥屠殺無辜人民的獨裁暴君？！叫我們以後怎麼教導小孩啊！？」

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  • 臉書頁台灣賦格以「戀銅癖」諷守護蔣介石銅像的人。（圖擷自「台灣賦格Taiwan Fugue」臉書頁）

    臉書頁台灣賦格以「戀銅癖」諷守護蔣介石銅像的人。（圖擷自「台灣賦格Taiwan Fugue」臉書頁）

  • 今年是228事件70週年，全台各地掀起一波波拆除蔣介石銅像的聲浪與行動。圖為台灣國成員日前要求台中市政府盡速拆除蔣介石銅像。（記者張菁雅攝）

    今年是228事件70週年，全台各地掀起一波波拆除蔣介石銅像的聲浪與行動。圖為台灣國成員日前要求台中市政府盡速拆除蔣介石銅像。（記者張菁雅攝）

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