前男友新訓2個月會回頭？網友：癡人說夢

2017-03-01 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕有不少女生認為男生去當兵，從新訓中心回來人都會變好，思想也會變成熟，有名女網友抱怨前男友年輕不會想，分手了還是期待對方去完新訓中心會改變，進而回頭重新與她在一起，不過卻遭其他網友打臉，認為都已是前男友了，而且18年來都教不會，期待2個月就能改變，真是「癡人說夢」。

女網友在《靠北男友》PO文，說她跟前男友分手後，都還是覺得對方是一個很好的人，但每次找他聊天，都久久才回一次，她問說在幹嘛，對方總是回「沒在幹嘛，就玩遊戲而已」，後來受不了打破砂鍋地問「你是不是在打發我」，沒想到男友表明就是在打發她！女網友不甘戀情無疾而終，上網表示前男友即將服替代役，會先在軍營2個月，不知道能否讓他改變，思想變更成熟一點。

許多網友看完文章後，認為對方都已是前男友，紛紛留言勸她放棄，「教了18年以上他都這樣了，你以為部隊長官都跟神一樣可以喚醒每個人的真善美嗎？那地方叫幼稚園」、「兩個月後再找你，代表你要成為洩慾工具了，還期待什麼」、「我敢肯定他之後會找你當炮友你也會答應」、「放了就放了，好馬不吃回頭草」。