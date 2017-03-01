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禽流感疫情發燒 雞價跌破每斤40元

2017-03-01  10:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情發燒，造成民眾購買力下降，雞價跌破40元大關，每斤只剩下39元，鵝價因產業仍在復甦，維持每斤74元，雞農呼籲政府介入護盤，並帶頭吃雞肉，化解民眾疑慮，提升消費量。

禽流感疫情發燒，政府禁宰7天過後，近來土雞出現量壓，市場供過於求，銷售不理想，價格從16日禁宰令前夕每斤45元，已跌破每斤40元，只剩下每斤39元，下跌擴大達1成多，購買力減少約2成。

中華民國養雞協會預估1週土雞上市量約180萬隻，若未能秩序出雞，恐引起產銷失衡，致土雞價格崩盤，自提產銷調節，農委會只同意屠宰並凍存80萬隻，持續產銷調節至3月9日，以穩定市場價格。

高市前養雞協會理事長唐龍勝認為禁宰令有影響，每週出雞180萬隻，政府只同意屠宰並凍存80萬隻，加上消費者信心不足，造成購買力下降，每天滯銷1成雞量，又有新雞要銷售，造成雞價爆量下跌，他呼籲政府不要只重視防疫，雞隻沒有銷售量才是農民之痛，他呼籲政府介入護盤，並帶頭號召民眾吃雞，才能提升消費力。

中華民國養鵝協會秘書長林佳慧表示，養鵝產業因前年爆發禽流感，撲殺約600萬隻，目前僅剩140萬隻，數量近5分之1，政府下禁宰令1週，僅影響2萬隻鵝，不會衝擊市場，產業仍在復甦階段，目前價格不受影響，維持每斤74元，將持續觀察是否產銷失衡，希望政府加強宣導上市家禽經過政府3層把關，以化解消費者疑慮。

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  • 禽流感造成雞價下跌。雞舍示意圖。（記者陳文嬋攝）

    禽流感造成雞價下跌。雞舍示意圖。（記者陳文嬋攝）

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