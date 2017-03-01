氣象局發布18縣市低溫特報 明又有冷氣團南下

氣象局上午發布低溫特報。（圖取自氣象局網站）

2017-03-01 10:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大陸冷氣團接連南下！氣象局今天針對台南以北18個縣市發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明日晚間至3日清晨在台南以北、宜蘭及花蓮等空曠地區將出現10度左右低溫，民眾務必記得保暖。

這兩天氣溫將出現急遽變化，氣象局也提醒，民眾除注意保暖外，使用瓦斯熱水器具也應注意通風，避免一氧化碳中毒。