全台首座智慧批發市場 板橋果批4月進駐
2017-03-01 10:15
板橋果菜批發市場預計4月攤商進駐試營運，將成為全台第一座綠建築及智慧批發市場。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕等待20餘年的板橋果菜批發市場，過去因土地取得及住戶拆遷補償問題，爭議不斷，全案延宕至102年，協調佔用戶搬遷，正式拍板定案，預計4月進駐試營運，未來每日蔬果供應量500公噸，採用電子交易，導入綠能設計，將成為全台第一座綠建築及智慧批發市場。
農業局長李玟今天在市政會議專題報告指出，大台北地區約700萬人口，每日蔬果需求量約3500公噸，台北市有一市、二市2座批發市場，新北市僅有1座三重果菜批發市場，3座市場每日總交易量約2600公噸，需求量尚不足900噸，板橋果菜批發市場完工後，初期每日供應量500噸，預計增加至800噸。
板橋果菜批發市場自民國83年台北縣政府時代規劃，在湳仔溝抽水站旁國有土地興建批發市場，因經營主體數度變更，且基地遭32戶佔用，補償問題無共識，全案一波三折，102年市府協調拆遷戶自行拆遷，換得優先進駐權，爭議總算告一段落，103年7月動工興建，106年1月取得使用執照，預定4月356家攤商進駐，由新北果菜公司營運。
新北果菜公司表示，板橋果菜批發市場佔地約4.18公頃，規劃拍賣區1487坪、批發理貨區2413坪及12座471坪大型冷藏庫，可提供全台2500個產地供應人到貨，提供大台北地區600個蔬果承銷人採購。
市場採用綠建築及智慧建築設計，具多項全台特色，包括第一座採全場電子交易，導入鋰鐵電池電動運輸車，設計太陽能發電，成為環保綠能的批發市場。目前輔導原湳興市場周邊蔬果批發業者進駐，並規劃青農及有機拍賣專區，提供多元農產品採購管道。
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