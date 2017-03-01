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高市空氣品質不佳 小港測站達「紅害」

高市小港測站達「紅害」。（記者陳文嬋翻攝）

2017-03-01  10:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今早空氣品質不佳，小港測站達「紅害」，空氣品質最差，空品指標AQI達151，市府環保局提醒民眾留意。

環保署今發出金門、埔里及小港地區紅色提醒，表示對敏感族群不健康，宜減少在戶外活動；另高市左營、小港則是紅色警示，強調對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

其中高市空氣品質不佳，小港測站AQI呈現「紅害」程度， 僅林園測站AQI是良好，其餘前鎮、楠梓、左營、仁武、前金、橋頭、大寮、美濃、鳳山、復興10個測站，AQI呈現橘色，對敏感族群不健康。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。

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  • 高市今早空氣品質不佳。（記者陳文嬋攝）

    高市今早空氣品質不佳。（記者陳文嬋攝）

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標題：高市空氣品質不佳 小港測站達「紅害」


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