| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

只租不售 台東縣社會住宅安居家園今動工

2017-03-01  09:55

［記者張存薇／台東報導］「台東縣社會住宅─安居家園」今天動工，預計明年7月完工，43戶「只租不售」的優質居住環境，提供給無自有住宅及符合家戶所得、財產總額限制者。

縣長黃健庭、國產署台東辦事處主任蕭輝俊今天為「安居家園」住宅動土，他指出，台東因觀光產業發展造成房價上漲，為照顧更多民眾，縣府因此打造300戸平價住宅，及今天動工的43戶社會住宅，社會住宅租金約為市價5、6成。

社會住宅基地位於台東市中華路及四維路交叉路口巷內，周邊有公園綠地、學校及市場等設施，基地面積約2100平方公尺，總經費1億7000萬元，將規劃興建2棟地下1層、地上5及6層的建築，除店鋪外，可提供2房型33戶及3房型10戶。

社會處指出，安居家園申請者須為縣民，且家戶人口內無自用住宅或無申請租金補貼，家庭所得總額平均分配全家人口、平均每人每月不超過台東縣當年度公告最低生活費標準3倍者，不動產與動產也需符合相關規定，優惠戶則加入低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、身心障礙等規定。

每月租金部分，約在4300至6000元之間，一次租期為2年，目前約有30戶登記，社會處將於近日召開座談會確定意願，將於下半年公告開放第二波登記。

相關影音

廣告
  • 台東縣社會住宅今日動工，預計明年7月完工。（記者張存薇攝）

    台東縣社會住宅今日動工，預計明年7月完工。（記者張存薇攝）

  • 「台東縣社會住宅-安居家園」模擬圖。（台東縣政府提供）

    「台東縣社會住宅-安居家園」模擬圖。（台東縣政府提供）

  • 台東縣安居家園的基地，位於中華、四維路巷內。（記者張存薇攝）

    台東縣安居家園的基地，位於中華、四維路巷內。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：只租不售 台東縣社會住宅安居家園今動工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.