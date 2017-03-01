只租不售 台東縣社會住宅安居家園今動工
2017-03-01 09:55
［記者張存薇／台東報導］「台東縣社會住宅─安居家園」今天動工，預計明年7月完工，43戶「只租不售」的優質居住環境，提供給無自有住宅及符合家戶所得、財產總額限制者。
縣長黃健庭、國產署台東辦事處主任蕭輝俊今天為「安居家園」住宅動土，他指出，台東因觀光產業發展造成房價上漲，為照顧更多民眾，縣府因此打造300戸平價住宅，及今天動工的43戶社會住宅，社會住宅租金約為市價5、6成。
社會住宅基地位於台東市中華路及四維路交叉路口巷內，周邊有公園綠地、學校及市場等設施，基地面積約2100平方公尺，總經費1億7000萬元，將規劃興建2棟地下1層、地上5及6層的建築，除店鋪外，可提供2房型33戶及3房型10戶。
社會處指出，安居家園申請者須為縣民，且家戶人口內無自用住宅或無申請租金補貼，家庭所得總額平均分配全家人口、平均每人每月不超過台東縣當年度公告最低生活費標準3倍者，不動產與動產也需符合相關規定，優惠戶則加入低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、身心障礙等規定。
每月租金部分，約在4300至6000元之間，一次租期為2年，目前約有30戶登記，社會處將於近日召開座談會確定意願，將於下半年公告開放第二波登記。
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