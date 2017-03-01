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PO文引爭議 Vincent向蔡英文致歉

在府方還原整個對話以後，Vincent坦言他PO的文與事實有出入，並且針對PO文引起的風波再度致歉。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-01  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕同志團體「殘酷兒」代表Vincent日前指控與總統蔡英文會晤時，蔡英文曾提及「一生等不到同婚」，不料，之後反被總統府提證據打臉。Vincent再度於臉書上向蔡英文致歉，並期盼「大家可以繼續堅持婚姻平權」。

連日來挨批的Vincent，除了先坦承PO文與事實有出入以外，昨晚再度向受到傷害的蔡英文以及社群朋友致歉：「對於之前貼文引發的紛擾，Vincent在此鄭重道歉。我未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷，Vincent對此抱歉，日後我會更加謹慎。對於小英總統因此受到的傷害，Vincent在此誠懇道歉。」

Vincent表示：「經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落，不好意思讓大家擔心了。」並且呼籲：「不論如何，希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對我個人的好惡，放棄正確的價值與理念。」

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  • Vincent在臉書上向受傷害的總統以及社群朋友致歉，盼「大家可以繼續堅持婚姻平權」。（圖擷取自Huang Vincent臉書頁）

    Vincent在臉書上向受傷害的總統以及社群朋友致歉，盼「大家可以繼續堅持婚姻平權」。（圖擷取自Huang Vincent臉書頁）

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