危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…

宜蘭過多豪華農舍引發多項爭議。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-03-01 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭豪華農舍一度趨嚴管制，但最近又被放寬，引來爭議，而更受爭議的是，財信傳媒董事長謝金河觀察指出，「像W飯店的轟趴有轉進宜蘭的跡象，恐怕以後又是治安死角」。

謝金河走訪宜蘭，在臉書上除了PO出對宜蘭過多豪華農舍的憂慮之外，更點出一個他觀察到的一幕，在「晚餐後，我看到一幢變身的農舍豪宅突然跑出來幾個辣妹，她們手提幾袋的酒瓶交給資源回收車」，而讓敏感的謝金河認為「看來很多像W飯店的轟趴有轉進宜蘭的跡象，恐怕以後又是治安死角」。

謝金河指出，過多豪華農舍不止是農地開發問題，環保問題也要受到關注，「假如農舎的興建是集村而建，至少廢水處理可在控制範圍內，但現在農舍到處點放，而且毫無規劃，廢水沒有處理又變成水稻的灌溉用水，試想我們吃的米都是排放廢水灌溉長成，大家吃得安心？」