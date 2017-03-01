| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…

宜蘭過多豪華農舍引發多項爭議。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-03-01  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭豪華農舍一度趨嚴管制，但最近又被放寬，引來爭議，而更受爭議的是，財信傳媒董事長謝金河觀察指出，「像W飯店的轟趴有轉進宜蘭的跡象，恐怕以後又是治安死角」。

謝金河走訪宜蘭，在臉書上除了PO出對宜蘭過多豪華農舍的憂慮之外，更點出一個他觀察到的一幕，在「晚餐後，我看到一幢變身的農舍豪宅突然跑出來幾個辣妹，她們手提幾袋的酒瓶交給資源回收車」，而讓敏感的謝金河認為「看來很多像W飯店的轟趴有轉進宜蘭的跡象，恐怕以後又是治安死角」。

謝金河指出，過多豪華農舍不止是農地開發問題，環保問題也要受到關注，「假如農舎的興建是集村而建，至少廢水處理可在控制範圍內，但現在農舍到處點放，而且毫無規劃，廢水沒有處理又變成水稻的灌溉用水，試想我們吃的米都是排放廢水灌溉長成，大家吃得安心？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W飯店 宜蘭農舍 謝金河 豪華農舍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.