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大眾湯70元走過40年...北投天祥溫泉將結束營業

台北市北投區的天祥溫泉，40年來吸引無數的大台北地區民眾前往消費，但現在卻傳出將於4月3日結束營業。（圖截自Google Map）

2017-03-01  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區行義路上的天祥溫泉，一間湯屋只收費100元、大眾湯收70元，40年來吸引無數的大台北地區民眾前往消費泡湯。現在卻傳出天祥溫泉將於4月3日結束營業，消息一出讓眾多網友難過不捨。

天祥溫泉官方臉書日前貼文寫到「因為溫泉法的調整與增加新規範，在幾年不斷的努力之後，天祥終因太靠近河川，而無法取得新的溫泉標章，不得不停止營業，我們因此也感到相當遺憾，且不捨在此深深一鞠躬，天祥溫泉將於2017年4月3日，正式走入歷史」

許多網友看到這項消息都相當難過，不少人感傷留言表示不捨「第一次泡溫泉就在這！不單因為價錢便宜，還有滿滿的人情味」、「好傷心，天祥是我的最愛，頭一次泡就是天祥」、「再也找不到一樣好地方」、「不是吧！怎麼會這樣」！

天祥溫泉官方臉書貼文寫到「在幾年不斷的努力之後，天祥終因太靠近河川，而無法取得新的溫泉標章，不得不停止營業」（圖截自天祥溫泉官方臉書）

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