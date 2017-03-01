冷氣團要來了！吳德榮：氣溫將劇烈變化

氣象局預報中心前主任吳德榮撰文指出，這波冷氣團將造成氣溫劇烈變化，民眾不能掉以輕心。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-03-01 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今晚（1日）起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下降。氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，這波冷氣團較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定且氣溫很快回升，氣溫將會有劇烈變化，民眾不能掉以輕心。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新歐洲中期預報中心模擬顯示，明（2）日北台灣氣溫驟降，明晚至週五（3日）清晨氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區將岀現10度左右低溫。週五白天氣溫回升，入夜輻射冷卻效應，氣溫再迅速下降，週六（4日）清晨中部以北沿海空曠地區最低溫仍在12、13度。

貼文還說到，這波維持2天的強烈大陸冷氣團秉性「乾冷」，雖然冷的程度不如前一波「持續濕冷」，但因為冷空氣較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定又有陽光，一天當中的氣溫將有劇烈變化，民眾絕不能掉以輕心，要適時增添衣物以免受寒。