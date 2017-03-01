日月潭魚虎太危險 傳有人想這麼消滅牠…

2017-03-01 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕日月潭出現魚虎，引發當地民眾憂慮安全，如何消滅這外來的凶殘魚類，也成為新的問題，據報導，漁會提出構想，以「魚虎三吃」來消滅牠。

《中國時報》報導，日月潭漁會指出，日月潭水中霸主已數度易主，最早是原生種奇力魚為潭中霸主，但10多年前玻璃魚氾濫，幹掉奇力魚，不過，5、6年前紅魔鬼又打敗玻璃魚稱王，近年，「士官長（九間始麗魚）」族群量暴增，老大又換人了。潭中還有常見的草魚、鯉魚、烏鰡、大頭鰱或吳郭魚等。

本報報導，2015年南投埔里鯉魚潭捕獲一尾魚虎，當地漁會即將牠送到餐廳，請總舖師一刀解決牠，成為食客口中美食料理。