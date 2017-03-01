自來水含金屬鋁超標？環保署這樣說
2017-03-01 06:50
〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣不僅面臨缺水危機，現在還面臨水中金屬超標疑慮？根據環保署全台自來水供水系統檢驗飲用水水質報告指出，有3淨水場及1配水點被驗出金屬「鋁」超標，包括供應基隆市部分地區用水的中幅、新北市石碇區、新竹縣關西淨水場及關西淨水廠配水點等，引發健康疑慮，環保署對此表示，該檢測為偶發事件，後續都已改善，且鋁為水質淨化劑，不會影響健康。
環保署的報告指出，石碇淨水場鋁含量為0.458ppm，中幅淨水場是0.314ppm，關西淨水場及其配水點濃度分別是0.347及0.329ppm，相較於我國標準0.3ppm，均呈現略為超標。
環保署環管處長袁紹英解釋，關於自來水水質鋁項目超標，並非汚染事件，且均已複測合格，請民眾放心。事實上台水公司水質處每年每季均會檢測淨水場鋁項目，結果都是符合規定的。他舉中幅淨水場為例，其前年7月14日檢測不合格後，後續環保局於7月20日檢測為0.169ppm，環保署再於11月10日檢測為每公升0.184ppm，均符合規定。
袁紹英解釋，飲用水中鋁濃度通常依據原水鋁濃度及水處理過程中所加入硫酸鋁等混凝劑的量及操作條件而決定，僅影響適飲性、感觀，非屬影響健康物質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 自來水
生活‧本日最多瀏覽
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 板新、林口、桃竹 今起一階限水／夜間、離峰減壓 公部門禁止非必要用水
- 鋼彈結合美少女 打進日、中市場
- 血汗創作？ 漫畫家控經紀公司少給錢
- 強烈冷氣團今晚報到 乾冷到週六
網友回應
熱門新聞
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 北斗郡守官舍活化 變身彰縣228紀念館
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 啦啦隊較「靓」 台灣8打12
- 拾荒老人偷白米 「過苛條款」判不用還
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 二二八紀念會感念林連宗 林佳龍頒 獎座
- 毒品變星形糖 童年回憶崩毀
- 2/28 大樂透頭獎連5摃
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 經典賽》力猛宰天津獅 明回「加」當援兵
- 芝山岩景觀管制限樓高 居民組自救會抗議
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 小球拚出輯 忍痛自頒禁愛令
- 手掌被壓車輪下 堆高機抬公車搶救
- 【洛杉磯傳真】 王丹／那些風花雪月的夢
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 八三夭掀衣 性感女手感驗肌
- 南韓部署薩德 中媒嗆準斷交
- 《追思228》追求正義 吳澤成：不能只做一半
- 閃靈重返大港開唱 新手媽Doris缺席
- 星期專訪》國防部長馮世寬：國防自主 力抗中國文攻武嚇
- 【愛讀書】 《黑心居酒屋2》
- 新北228追思會 受難者：都過去了
- 〈熱門族群〉權值股休息 3月生技股有看頭
- 先宣導 渡輪現金票價延至3/21調漲
- 《追思228》走訪足跡 首站昔日花蓮憲兵隊
- 奧斯卡獵人氣 女星鑽目光─潔西卡+艾瑪Tiffany助陣 艾美鍾情Cindy Chao 莎莉賽隆Chopard襯托
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 雲林228追思 李進勇：追究事件真凶
- 王柏融這一轟 傳承陳金鋒
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自來水含金屬鋁超標？環保署這樣說
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分