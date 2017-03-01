自來水含金屬鋁超標？環保署這樣說

2017-03-01 06:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣不僅面臨缺水危機，現在還面臨水中金屬超標疑慮？根據環保署全台自來水供水系統檢驗飲用水水質報告指出，有3淨水場及1配水點被驗出金屬「鋁」超標，包括供應基隆市部分地區用水的中幅、新北市石碇區、新竹縣關西淨水場及關西淨水廠配水點等，引發健康疑慮，環保署對此表示，該檢測為偶發事件，後續都已改善，且鋁為水質淨化劑，不會影響健康。

環保署的報告指出，石碇淨水場鋁含量為0.458ppm，中幅淨水場是0.314ppm，關西淨水場及其配水點濃度分別是0.347及0.329ppm，相較於我國標準0.3ppm，均呈現略為超標。

環保署環管處長袁紹英解釋，關於自來水水質鋁項目超標，並非汚染事件，且均已複測合格，請民眾放心。事實上台水公司水質處每年每季均會檢測淨水場鋁項目，結果都是符合規定的。他舉中幅淨水場為例，其前年7月14日檢測不合格後，後續環保局於7月20日檢測為0.169ppm，環保署再於11月10日檢測為每公升0.184ppm，均符合規定。

袁紹英解釋，飲用水中鋁濃度通常依據原水鋁濃度及水處理過程中所加入硫酸鋁等混凝劑的量及操作條件而決定，僅影響適飲性、感觀，非屬影響健康物質。