冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度

氣象局指出，今晚起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下滑，到了3日清晨，中部以北及宜蘭低溫可下探到10至12度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-01 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（1日）各地低溫介於14至18度之間，白天高溫則普遍回升到20度以上，但今晚起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下滑，到了3日清晨，中部以北及宜蘭低溫可下探到10至12度。

氣象局表示，今天北台灣降雨機率降低，花蓮及台東水氣仍稍多，有些短暫降雨，中南部維持多雲到晴的天氣。溫度方面，中部以北及東北部清晨低溫只有14、15度，南部及花東約17、18度，白天北台灣高溫可以來到19、20度，中南部及花東高溫仍有23到27度，晚上開始會有強烈大陸冷氣團南下。

週四、週五（2、3日）各地大多為多雲到晴天氣，週四清晨北部及東北部氣溫只有13、14度，其他地方還有15到18度，白天北台灣溫度回升幅度不多，高溫約15、16度。預計週五清晨將是溫度最低的時候，中部以北及東北部低溫約10到12度。

空氣品質部分，今天雲嘉南、高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、馬祖及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 21 16 ~ 23 16 ~ 23 17 ~ 21

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）