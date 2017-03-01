03/01 各報重點新聞一覽

二二八事件七十週年中樞紀念儀式，昨日下午在台北二二八紀念公園舉行，受難者家屬及民眾紛紛上前在紀念碑前獻花，向罹難者致意。（記者劉信德攝）

2017-03-01 06:14

自由時報

蔡：讓228成國家最團結時刻

二二八事件昨屆滿七十週年，面對許多家屬要求追究當年鎮壓的責任，蔡英文總統昨出席中樞紀念儀式宣布，政府會用最嚴謹的態度，處理二二八事件的責任歸屬。總統並首度表態，盼「促進轉型正義條例草案」在立法院本會期可以通過立法，這也是家屬期盼的事，立法通過之後，就有一個獨立機關負責台灣轉型正義的工作。

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首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝

罹患H7N9流感確有致死風險！六十九歲高雄市男性台商前往中國廣東工作後發覺身體不適，針對病毒進行全基因序列分析後，發現與中國H7N9變種病毒幾乎一致，並對現有抗病毒藥物具抗藥性，儘管換用了日本新藥，搶救廿七天後仍告不治。

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南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴

調查南韓總統朴槿惠閨密干政案的特別檢察官辦公室二月二十八日宣布，全案調查結束，將以行賄、侵吞、藏匿海外資產與偽證罪起訴三星電子副會長李在鎔，相關罪名若成立，李在鎔恐面臨最高二十年徒刑。在南韓檢方宣布後，南韓憲法法院表示，總統彈劾案庭審部份也告結束，憲法法官最快將於本月中做出宣判，若判決彈劾成立，朴槿惠將成為南韓憲政史上首位遭彈劾罷免的總統。

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蘋果日報

8.5萬人喝 鋁水

全台自來水最新飲用水質檢驗報告出爐。環保署去年委外檢驗全台362處自來水供水系統水質，結果供應基隆部分地區用水的中幅淨水場、新北市石碇淨水場、新竹關西淨水場及配水點，都驗出超標的重金屬鋁，供水影響人口約8.5萬人。醫師指鋁攝取過多恐傷中樞神經，造成失智等問題。自來水公司強調都已改善，但超標濃度最高的石碇居民不滿痛批「難道我們是二等公民？」

「轉型正義是為和解」

總統蔡英文昨出席「二二八事件70周年中樞紀念儀式」致辭指出，「和解須建構在真相之上」，國家檔案局將啟動新一波政治檔案整理計劃，將過去散布在各機關的二二八及白色恐怖時期資料都清查出來，進行內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」基礎。蔡強調，政府會用最謹慎的態度，來處理二二八事件的責任歸屬。二二八受難者潘木枝之子、台灣二二八關懷總會理事長潘信行說，「已經70年，不要再拖」，受難者家屬是總統最堅強的後盾。

聯合報

蔡總統承諾 嚴謹處理228責任歸屬

蔡英文總統昨天在「二二八70周年中樞紀念儀式」承諾，撰寫「國家轉型正義調查報告」，嚴謹處理二二八事件責任歸屬；要求立院本會期通過「促轉條例」，成立獨立機關負責轉型正義。

都蘭搶先宣告傳統領域 漁獵開發須部落同意

行政院二月廿一日公告「原住民族傳統領域劃設辦法」，台東縣東河鄉阿美族都蘭部落昨搶先宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域管理原則，規範傳統領域內不論公、私土地開發都須經部落同意，並禁止提前捕撈季節性漁產。

中國時報

柯文哲：228不能只有悲傷、仇恨、對抗

228事件70周年各地引爆衝突對抗，台北市長柯文哲昨天表示，希望228能為台灣帶來新的時代意義，不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是讓台灣社會更和諧、更團結，呼籲仇恨在這一代終結，彼此走向共同的未來，「放下就沒有仇恨」。

228事件70周年 獨派燒國旗、丟雞蛋

統派與獨派團體昨天在中正紀念堂廣場大打出手！自由台灣黨主席蔡丁貴號召群眾到中正紀念堂丟雞蛋、燒國旗，雙方昨天中午一碰頭便接連發生暴力衝突，造成至少7位民眾及中正一分局組長楊文振受傷，警方將追究相關人刑責外，另獨派蔡丁貴涉嫌焚燒國旗等物，也將依毀損國旗、妨害公務、違反集遊法送辦。