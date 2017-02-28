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機捷試乘倒數計時 累計飆破127萬人次

2017-02-28  23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運試營運倒數計時只到明天晚上9點，3月2日起就要正式營運，從昨天開始延長營運到晚上9點，適逢228連假後兩天，試乘民眾擠爆各車站，扶老攜幼、揪團來搶搭倒數計時的免費試乘，桃捷公司晚間統計，因延長試乘服務時間，連著這兩天搭乘人次都突破6位數字，累計從2月2日試營運以來已逾127萬人次。

桃捷公司表示，從試乘以來偶傳車站閘門被撞壞，是因為機捷的票口閘門寬70公分，比北捷、高捷大20公分，因為人潮多 ，閘門大，民眾看到閘門開急著衝進去。其實閘門設定 是一個人刷卡一次，只能通過一個人，這期間也有人還沒刷卡就往前衝，或者有人還不熟悉進站搭乘而發生衝撞閘門的事，幸好閘門材質屬彈性泡棉，不會傷到人，桃捷公司不會求償，也會加快腳步修復閘門。

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  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

  • 機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

    機捷試乘倒數計時，2月飆破127萬人次，夜間搶搭正夯。（記者李容萍攝）

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