機捷試乘倒數計時 累計飆破127萬人次
2017-02-28 23:17
〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運試營運倒數計時只到明天晚上9點，3月2日起就要正式營運，從昨天開始延長營運到晚上9點，適逢228連假後兩天，試乘民眾擠爆各車站，扶老攜幼、揪團來搶搭倒數計時的免費試乘，桃捷公司晚間統計，因延長試乘服務時間，連著這兩天搭乘人次都突破6位數字，累計從2月2日試營運以來已逾127萬人次。
桃捷公司表示，從試乘以來偶傳車站閘門被撞壞，是因為機捷的票口閘門寬70公分，比北捷、高捷大20公分，因為人潮多 ，閘門大，民眾看到閘門開急著衝進去。其實閘門設定 是一個人刷卡一次，只能通過一個人，這期間也有人還沒刷卡就往前衝，或者有人還不熟悉進站搭乘而發生衝撞閘門的事，幸好閘門材質屬彈性泡棉，不會傷到人，桃捷公司不會求償，也會加快腳步修復閘門。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
- 沙國國王「重裝」訪亞 行李459噸、隨從1500人
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- 威力彩頭獎連4摃
- 奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦
- 詩與樂相遇 徐志摩的昇華之夜
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 自由廣場》曾俊華讓中國怕到「顫抖」
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌 日網友：為何他不在台灣隊？
- 台日對抗賽》王柏融開轟、陳俊秀3打點 中職首戰告捷
- 葉博文：柯對歷史認知不足
- 【愛讀書】 《圖靈的毒蘋果》
- 寶島歌王歌后合作一甲子 默契十足！
- 葛瑞芬43分新高 快艇延長賽首勝
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 國中畢業生在地就學率 新北達7成
- 避免對立 中正紀念堂每年228閉館
- 吉米身家約11億 奧斯卡僅拿46萬
- 高職免試入學 週休假期修學分
- 台日對抗賽》賽格威好投 日媒賽後猛打聽
- 《高市今年首例》杉林傳禽流感 撲殺5613隻鴨
- 強人示弱了！川普承認自己這方面只能拿「C」
- 鹿港福德宮 金元寶回娘家過爐
- 「不在乎多殺一個人！」 持刀搶4千元 判7年半定讞
- 白宮查洩密 川普矛頭指向「他在幕後」
- 演唱會摔落3公尺舞台 Jun.K 手肘手指骨折
- 雅加達省長月薪不到2萬 年度補助高達6700萬
- 《中英對照讀新聞》Abraham Lincoln Best US President：Survey 調查：亞伯拉罕．林肯是最棒的美國總統
- 南韓薩德用地解決 中國跳腳
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 這裡的蔣介石銅像最多 年吸客160萬人次
- 祝「228快樂」被罵低能 爆乳小模生氣了...
- 回應總統姪子投書 張靜明天辦「道歉」記者會
- 學生製作家譜 分享家族故事
- 陳子玄卸貨倒數心慌慌 準備待產包「緊張到腿軟」
- 蝦毀！中職熱身賽 3場都是5:5
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機捷試乘倒數計時 累計飆破127萬人次
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分