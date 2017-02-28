洗臉應該用什麼產品？醫師：最重要的是水
2017-02-28 23:12
〔即時新聞／綜合報導〕市面上的洗面乳有非常多種，經常讓消費者無從挑起，不過醫師卻指出，不管是使用哪種洗臉產品，都有一定清潔功效。最重要的是，一定要用足夠的水，將清潔物質徹底的清除。
坊間的洗臉產品有很多種，有些人習慣用洗面乳，也有人偏愛肥皂。據《健康醫療網》報導，台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，洗臉產品成分、劑型雖不同，對肌膚清潔強度也不同，但都有清潔功效。
朱家瑜說，洗臉的目的是要清潔臉部表面油脂、吸附的髒汙、有毒物質，以減少粉刺、痘痘、過敏等問題。只要正確使用洗臉產品，都可以達到效果，但他也提醒大家，之後一定要用水洗乾淨，避免殘留物質造成過敏。
朱家瑜說，洗臉後如果摸起來有滑順感，就可能沒洗乾淨。正常情況下，洗臉後膚質會缺乏油脂、偏乾燥，這時應立即塗抹乳液來保濕，這才是正確護膚方式。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 吸150萬人次入園 屏東熱帶農業博覽會閉幕
- 一例一休 2護士顧27床病人 沒吃飯憋尿一整天
- 扯！公車轉個彎 整顆電瓶噴飛斷電
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 中市今晚再傳一氧化碳中毒事件 8人送醫
- 五二○就職週年 蔡將再論述兩岸政策
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 張藝謀10歲女兒曝光 「圓眼+超V臉」長大不得了
- 打上百針求孕 林益如挺6月肚
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 指甲縫泥土提醒遭強暴 林依晨：覺得自己很不堪
- 台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
- 人正真好！裴勇俊嫩妻圍裙照美出新高度
- 分手不是因王心凌媽反對？ 雙方友人一致說是...
- 川普將提預算案 增國防支出540億美元
- 賓士貪圖方便行駛路肩 下一 秒就吃癟
- 〈常備食材〉愛的高湯 美味傳承
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 銅像遭鋸 輔大：不容許非法破壞校內公物
- 小飛機墜毀加州民宅區 至少4死2傷、數人失聯
- NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）
- 超羨慕！ 休傑克曼的親筆簽名長這樣...
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 〈職場萬花筒〉我的面試經驗談
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- 28歲人生勝利組 黃曉明甜擁Baby慶生
- 大醫院掛號一位難求？ 轉診新制明上路免排隊
- 筌聖軟禁移工14年 影帝痛批：被雷打到秀逗了嗎
- 正妹機車失竊2個月 實習警員眼尖幫找回
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 實現性別平權 荷蘭明年起將女性納為徵兵對象
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 網紅女模家暴被酸活該 高分貝怒嗆「以後的路還長」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MND offers rewards for information about drugs
- （台中）烘焙坊老闆父開店 被爆私劃車格
- 效法川普防偷渡 匈牙利也要蓋「高科技」圍牆！
- 危險路口設號誌 議員建議參考大數據
- 男子玩火釀氣爆 家人急奔逃
- 德國1男子闖難民營 持刀挾持孕婦
- 金鋼狼接受度超廣！品嚐臭豆腐狂讚「它」更美味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洗臉應該用什麼產品？醫師：最重要的是水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分