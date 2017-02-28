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洗臉應該用什麼產品？醫師：最重要的是水

2017-02-28  23:12

〔即時新聞／綜合報導〕市面上的洗面乳有非常多種，經常讓消費者無從挑起，不過醫師卻指出，不管是使用哪種洗臉產品，都有一定清潔功效。最重要的是，一定要用足夠的水，將清潔物質徹底的清除。

坊間的洗臉產品有很多種，有些人習慣用洗面乳，也有人偏愛肥皂。據《健康醫療網》報導，台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，洗臉產品成分、劑型雖不同，對肌膚清潔強度也不同，但都有清潔功效。

朱家瑜說，洗臉的目的是要清潔臉部表面油脂、吸附的髒汙、有毒物質，以減少粉刺、痘痘、過敏等問題。只要正確使用洗臉產品，都可以達到效果，但他也提醒大家，之後一定要用水洗乾淨，避免殘留物質造成過敏。

朱家瑜說，洗臉後如果摸起來有滑順感，就可能沒洗乾淨。正常情況下，洗臉後膚質會缺乏油脂、偏乾燥，這時應立即塗抹乳液來保濕，這才是正確護膚方式。

相關連結請見：

健康醫療網 用什麼洗臉才乾淨？ 醫：水才是關鍵

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  • 醫師指出，不管是使用哪種洗臉產品，都有一定清潔功效，重要的是要用水將清潔物質徹底清除。（情境照）

    醫師指出，不管是使用哪種洗臉產品，都有一定清潔功效，重要的是要用水將清潔物質徹底清除。（情境照）

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