| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中亞塔吉克驚傳6.0地震 暫無傷亡傳出
 首頁 > 生活

有圖有真相！枯水期水源不足 這裡的瀑布「縮水」

有圖有真相！枯水期山區水源不足，小烏來瀑布「縮水」了。（記者李容萍攝）

2017-02-28  22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區義盛里的小烏來風景特定區，位於大漢溪、宇內溪和義興溪貫穿的山林之間，有廣大樹林和清淨的小溪河床，由宇內溪、義興溪匯集的交集點，溪水就在高低落差山林中，加速流向大漢溪，溪水流經堅硬的砂岩和頁岩，產生水流壯觀的小烏來瀑布和龍鳳瀑布；但近日到訪遊客發現適逢枯水期水源不足，瀑布卻跟著「縮水」，相對失色。

原來，在豐水區站在觀瀑亭上，一眼眺望，這道從山間灑下來的小烏來瀑布，因中段的落差極大，水聲相當澎湃，如今受到復興山區從去年12月以來降雨偏低，使得瀑布水聲變小、遠觀彷彿像是條水溝。

復興區公所就訪查區內10里發現以義盛、長興兩里的部落缺水最嚴重，例如比亞外部落水源頭幾乎已經乾枯，公所已連絡消防局調派水庫車代為送水救急外，前山的澤仁、三民兩里因詩朗溪水的水源枯竭，已通知自來水公司在兩里設置臨時供水站。

不過，小烏來風景區除了小烏來瀑布，還有天空步道、天空繩橋、風動石、義興吊橋、水岸綠廊步道等景點很有看頭，包含森呼吸步道、元氣步道、水岸綠廊步道、水圳古道等4條步道，遊客穿梭在翠綠林蔭間可盡享大自然的芬多精洗禮，市府風景區管理處統計228連假期間，小烏來入園人數超過6000人次。

廣告
  • 有圖有真相！枯水期山區水源不足，小烏來瀑布「縮水」了。（記者李容萍攝）

    有圖有真相！枯水期山區水源不足，小烏來瀑布「縮水」了。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小烏來 枯水期 瀑布
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：有圖有真相！枯水期水源不足 這裡的瀑布「縮水」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.