有圖有真相！枯水期水源不足 這裡的瀑布「縮水」

有圖有真相！枯水期山區水源不足，小烏來瀑布「縮水」了。（記者李容萍攝）

2017-02-28 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區義盛里的小烏來風景特定區，位於大漢溪、宇內溪和義興溪貫穿的山林之間，有廣大樹林和清淨的小溪河床，由宇內溪、義興溪匯集的交集點，溪水就在高低落差山林中，加速流向大漢溪，溪水流經堅硬的砂岩和頁岩，產生水流壯觀的小烏來瀑布和龍鳳瀑布；但近日到訪遊客發現適逢枯水期水源不足，瀑布卻跟著「縮水」，相對失色。

原來，在豐水區站在觀瀑亭上，一眼眺望，這道從山間灑下來的小烏來瀑布，因中段的落差極大，水聲相當澎湃，如今受到復興山區從去年12月以來降雨偏低，使得瀑布水聲變小、遠觀彷彿像是條水溝。

復興區公所就訪查區內10里發現以義盛、長興兩里的部落缺水最嚴重，例如比亞外部落水源頭幾乎已經乾枯，公所已連絡消防局調派水庫車代為送水救急外，前山的澤仁、三民兩里因詩朗溪水的水源枯竭，已通知自來水公司在兩里設置臨時供水站。

不過，小烏來風景區除了小烏來瀑布，還有天空步道、天空繩橋、風動石、義興吊橋、水岸綠廊步道等景點很有看頭，包含森呼吸步道、元氣步道、水岸綠廊步道、水圳古道等4條步道，遊客穿梭在翠綠林蔭間可盡享大自然的芬多精洗禮，市府風景區管理處統計228連假期間，小烏來入園人數超過6000人次。