每逢228特別盛開 田中蜀葵花海超驚豔
2017-02-28 21:49
陶藝大師葉志誠也鑽研花藝，悉心照顧，種出又高又美的蜀葵花。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～好高的蜀葵花喔。鄰近彰化高鐵站的田中窯創藝園區種植5萬株蜀葵花，近日進入開花期，高達3公尺的蜀葵花海全面盛開，相當壯觀，吸引不少遊客參觀拍照。陶藝藝術家葉志誠表示，今年遇暖冬，特別加強撒水灌肥，蜀葵花才能長得又高又美，花期預計到五月中旬。他也說，每逢228紀念日，當天蜀葵花就會綻放得特別艷麗，相當神奇。
葉志誠說，第2年舉辦「蜀葵花海藝術節」，去年遇到霸王寒流，又濕又冷開不了花，今年又遇到乾旱暖冬，蜀葵花不易長高，幸好整地得宜，加上勤施肥不灑農藥，定期人工灑水，才讓園區的的蜀葵花能如期開放。
葉志誠也說，園區除了蜀葵花，還種植500多棵的落羽松，遊客如果賞花太熱，就可以走進來遮陰乘涼，有趣的是，原本鋪在地面抑草蓆，因為落葉塵灰逐漸變成灰白色，與落羽松相互輝映，讓人有來到異國雪地的錯覺，成為民眾最愛取景拍照的地方。
台中來的遊客林小姐說，今年蜀葵花盛開得比去年更茂盛、鮮豔又高大，築成花牆猶如迷宮，拍花拍累了，還可以到隔壁落雨松森林乘涼，又是不一樣的風景。
葉志誠說，春節過後是蜀葵花開花期，可是每逢228當天，園區裡的蜀葵花好像特別盛開，又紅又大的花苞特別引人入勝。另外，配合雞年，買票入園及贈送價值660元的限量瓷製「幸福不倒蛋」茶杯，花期將展到5月中止。
落羽松森林猶如異國雪景，吸引遊客爭相拍照。（記者陳冠備攝）
彰化田中窯創藝園區，種植5萬株蜀葵花，近日熱情盛開。（記者陳冠備攝）
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