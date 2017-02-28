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狂！他衛生紙寫辭呈 希望公司被丟進垃圾桶

2017-02-28  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕好聚好散的勞資關係，總讓勞工嚮往，但你會怎麼辭去1個你討厭的工作呢？美國有名男子就將辭呈寫在「衛生紙」上，表達他的強烈不滿，希望公司的未來就像這個衛生紙一樣被丟進垃圾桶。

據英國《都會報》報導，美國這名男子對於公司對待他的方式十分不認同，在離職時竟然將辭呈寫在衛生紙上，並寫出「我選擇把辭呈寫在衛生紙上，來象徵公司對待我的態度，而且我認為這家公司的未來，就像這張衛生紙一樣，即將被丟進垃圾桶」。

這樣的辭呈也被網友認為是史上最狂辭呈，但也有人認為這樣破壞勞資關係，對他的自己不好，希望他不需要前公司為他寫推薦信。

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  • 美國1名男子用衛生紙寫下1份充滿怒氣的辭呈，表達他的強烈不滿，希望公司的未來就像這個衛生紙一樣被丟進垃圾桶。（圖擷取自metro）

    美國1名男子用衛生紙寫下1份充滿怒氣的辭呈，表達他的強烈不滿，希望公司的未來就像這個衛生紙一樣被丟進垃圾桶。（圖擷取自metro）

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