她新婚3個月連擲10聖筊 免費看1年「霸王電影」

小朋友運氣旺，在大人陪同下一連擲出7個聖筊，現場掌聲連連。（記者吳正庭攝）

2017-02-28 20:29

〔記者吳正庭／金門報導〕果然鴻運當頭，新婚3個月的呂姓女子，今天在金門台開風獅爺商店街舉辦的擲筊大賽中，以連續10個聖筊，從2177位參加者中脫穎而出，即日起1年可不限次數，在台開金獅影城看免費的「霸王電影」。

台開在金門最引以傲的金獅影城，以號稱採用亞洲首座超大規模體感旗艦大廳的4D電影院自豪，影城設備完善，啟用以來，迭獲佳評，打出「1年免費看電影」，吸引不少人前往一試手氣。

台開福德正神功德會慶賀土地公聖壽的擲筊大賽，連擲3個聖筊可獲福袋、進入決賽，2連筊鼎泰豐壽桃1盒，擲1次聖筊也可獲10元開運金；兩天來共計2177人進場排隊，241人取得決賽資格。

1名從事服務業的呂小姐，本來只是昨天陪先生參加，沒想到，今天決賽距離結束還有20幾人時，竟連續擲出10個聖筊，氣走都擲出7連筊、坐了快2小時的一位阿嬤和一位小朋友。

巧合的是，呂小姐今天剛好結婚滿3個月，被問及要如何消化這分「難以估計」的大禮，她靠在老公身旁喜孜孜表示，只要喜歡的片子一定不會缺席。