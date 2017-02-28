遊客小港機場旁放風箏 民航局：最高可罰150萬

假日常有遊客到小港機場附近休閒，卻傳出有人在機場附近放風箏。（資料照，記者張忠義攝）

2017-02-28 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕連假期間，民眾拍到有人竟然在高雄小港機場附近施放風箏，擔心會影響飛行安全；民航局表示如查證屬實，將可開罰新台幣30萬到150萬。

綜合媒體報導，連假期間高雄天氣晴朗，不少民眾到機場附近的咖啡廳享受休閒時光，卻拍到疑似有人在機場跑道附近施放風箏，不僅可能影響飛安，也涉嫌違法。

民航局高雄航空站指出，機場南北2.6公里、東西5公里內屬於限制區域，風箏、煙火、空拍機都嚴格禁止，如果此事查證屬實，可罰30萬到150萬。