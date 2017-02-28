明晚強烈冷氣團南下 將一路冷到週末

明日白天因雲量減少，全台各地回溫，但深夜強烈冷氣團南下，將一路冷到週末。（記者方賓照攝）

2017-02-28 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕明（1）日白天水氣可望東移離開，北台灣降雨率將變小，因雲量減少，溫度可回升至20度左右，中南部、花東地區溫度則與今日相去不遠，但晚上強烈大陸冷氣團將南下抵達台灣，深夜後溫度將從北台灣一路下滑，預計到3月4日（週六）清晨，中部以北及宜蘭低溫可下探到11、12度。

中央氣象局預測，明白天水氣可望東移離開，北台灣雲量減少，降雨機率降低。花蓮及台東水氣會較多，有些短暫的降雨，至於中南部則維持多雲到晴的天氣，只有山區偶有零星小雨。

溫度方面，清晨氣溫仍較低，中部以北及東北部低溫只有13到15度，南部及花東約17、18度，白天北部氣溫回升可以來到19、20度左右，中南部及花東則和今天類似，高溫仍有23到27度，白天大多是舒適到溫暖的天氣型態。晚上開始會有一波強烈大陸冷氣團南下，深夜之後北部的氣溫將再度下降。

沿海、空曠地區的陣風將再度增強到9至10級，海邊活動、海上作業請注意安全。

空氣品質方面，雲嘉南及高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒。