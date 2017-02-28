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你也有嗎？ 網友臉書跑出「火箭」圖示…

2017-02-28  21:04

〔即時新聞／綜合報導〕你的臉書（Facebook）介面也有跑出一個火箭的圖示嗎？

PTT網友今在iPhone板指出，他發現自己用手機在看臉書時，除了平時會看到的選項外，又多出了一枚火箭的圖示，他發文詢問網友是否跟作業系統版本有關？

該文發出後引發其他網友討論，有人笑稱臉書會不會以後選項越做越多，以後變成10幾、20個，也有人說原PO是被列入了實驗組，另有人則抱怨「以後越來越容易按錯的感覺…」

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  • PTT網友今在iPhone板指出，他發現自己用手機在看臉書時，除了平時會看到的選項外，又多出了一枚火箭的圖示。（圖擷自PTT）

    PTT網友今在iPhone板指出，他發現自己用手機在看臉書時，除了平時會看到的選項外，又多出了一枚火箭的圖示。（圖擷自PTT）

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