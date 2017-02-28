百年石榴驛 變成小台灣燈會

石榴火車站周圍被花燈所圍繞。（記者詹士弘攝）

2017-02-28 19:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕百年石榴驛變成小台灣燈會了！縣議員周秀月從台灣燈會搬來一推「水果樂園」、「 農村樂園」、「 新住民燈區」的花燈，希望豐富石榴驛景點，也變成為典藏花燈最多的地方，也增加石榴驛的能見度。

石榴火車站於2006年登錄為歷史建築，雖然停靠班車不多，卻是鐵道迷們心中票選第一名的火車站，經台鐵公司整建，清理附近髒亂點後，不僅環境變得乾淨，車站也風華再現，車站站體與舊宿舍充滿復古的氣氛。

雲林剛舉辦台灣燈會，燈會中展示的花燈在結束後提供各界典藏，周秀月為了增添石榴驛的風景特色，爭取「農村樂園」等3個燈區的數十組中大型花燈，運至石榴火車站旁的廣場及空地陳列，並請水電技師重新接電，希望重現燈會時的光彩奪目，讓到石榴驛參觀的鐵道迷或往來的旅客也能欣賞到花燈。

花燈搬到石榴驛，果然引起新的話題，不少民眾對石榴驛增加出來的花燈充滿好奇心，忍不住與它合影，有些人還會詢問晚上是否會點燈，讓現場更加華麗；也有民眾擔心點燈後，大量花燈爆增的電力負荷，會不會影響到歷史建築的安全？