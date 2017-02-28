先睹為快！國際蘭展入口意象是台灣

2017-02-28 19:45

［記者王涵平／台南報導］2017台灣國際蘭展3月4日揭幕，台南市長賴清德勘查展場布置，讚許令人驚豔，而台灣造型入口意象也提早曝光。

賴清德利用228連續假期前往台灣國際蘭展會場視察，前南市副市長顏純左與農業局長許漢卿等相關單位人士也陪同，賴清德說，看到主辦單位成大團隊精心規劃的成果，令人驚艷，相信一定能帶給全國民眾耳目一新的蘭花盛宴，也感謝成大不惜重資，在既有基礎上求新求變，讓蘭展注入新的生命力。

他強調，為了辦好這場國際盛事，市府除引進民間資源，也協助整治周遭的基礎建設，包括道路、停車場、交通動線等，希望藉由蘭展，一起將台南推上世界的舞台。

賴清德也透過VR體驗蘭花的世界，他說今年蘭展從3月4日至3月13日，除了創新導入虛擬實境技術，民眾可以透過VR體驗蘭花的世界，還有爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等4大展館，自行開車或是搭乘大眾運輸工具，在高鐵嘉義站及台鐵新營、後壁站，都有幹線公車與接駁專車前往蘭展，邀請大家親身體驗世界級蘭花盛會，一定會不虛此行。