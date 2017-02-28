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機捷試營運明最後一天 閘門又被撞壞了

2017-02-28  19:04

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運試營運只到明天，3月2日起正式營運，從昨天開始延長營運時間到晚上9點，適逢228連假最後兩天搭車人龍再現，A18高鐵桃園站今天發生進出的票口閘門被撞壞的事故， 對此，桃園捷運公司很無奈因為從2月2日試營運以來也發生多次閘門被撞事故，全因人潮一多，民眾看到閘門一開，急著衝過去造成。

桃捷公司表示，其實票口閘門設定是一個人刷卡一次，只能過一個人，但這期間經常有人 還沒刷卡就往前衝，或是兩個人一起進閘門，或者有人還不熟悉進站搭乘，因此就會發生衝撞閘門的事。

桃捷公司表示會盡速修復閘門，同時提醒民眾只要依排隊秩序，一個一個刷卡進站就好，現場人員也會加強注意。

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  • 機捷試營運，A18高鐵桃園站的票口閘門被「撞」壞。（記者李容萍攝）

    機捷試營運，A18高鐵桃園站的票口閘門被「撞」壞。（記者李容萍攝）

  • 機捷試營運，A18高鐵桃園站的票口閘門被「撞」壞。（記者李容萍攝）

    機捷試營運，A18高鐵桃園站的票口閘門被「撞」壞。（記者李容萍攝）

  • 機捷A17環北站之前有民眾的外套被閘門夾住。（記者李容萍攝）

    機捷A17環北站之前有民眾的外套被閘門夾住。（記者李容萍攝）

  • 搭乘機捷民眾研究進出的票口閘門「怎麼」進出。（記者李容萍攝）

    搭乘機捷民眾研究進出的票口閘門「怎麼」進出。（記者李容萍攝）

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