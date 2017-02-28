杜鵑花季明開跑 民眾怒譙：官網還沒好！

2017-02-28 18:46

〔記者張凱翔／台北報導〕有20年歷史的台大杜鵑花節在今年首度與北市府合辦，從系所博覽會轉型成結合音樂會、賞花和商圈的花季活動。但民眾痛批，活動明日就開跑，但到現在活動官網都還沒建好，根本無法提前規劃假日行程玩花季。觀傳局解釋官網會在明日活動開幕活動上線，但公關業者批評，如此大型的活動資訊應提前至少半月公布，否則根本就是和參觀人數賭運氣。

有民眾表示，知道這次台大杜鵑花節要和市府合辦會有很多假日節目和活動，但打算要到官網查詢的時候卻發現網站還在「建置中」，讓她十分傻眼。現代人生活繁忙，假日活動都必須提早規劃，要持續整整一個月的大型活動，居然在開跑前一天官網都還準備好，根本草率至極。

曾與市府合作過的公關業者表示，觀傳局的規劃的確很奇怪，一般活動企劃都會在活動開始前一個月就確定下來，到活動前二週就會公布在統一的資訊窗口，到時候就算要臨時修正資訊，也能給民眾足夠時間因應，不會等活動開始後才手忙腳亂。

承包杜鵑花季活動的「一格台灣股份有限公司」表示，網站的主視覺設計和架構都已經完成，但觀傳局對各項活動內容的描述還在做修正，因此網站還沒辦法上線，至於何時能夠完工必須等觀傳局的指示。

觀傳局坦言，原本是要等花季活動開始第一天把最完整的資訊一次公布後就不再更動，以免造成民眾混淆，但沒考慮到民眾有事前規劃假日行程的需求，承諾下次會改進，對民眾沒辦法事先規劃行程也很抱歉。

台北杜鵑花季活動時間：

1.春天的復古派對-自來水博物館



3/4（六） 下午2時-4時

該日自來水園區全日開放民眾免費入場，邀請模特兒著復古婚紗並於身上彩繪走秀，搭配無限融合樂團不斷電音樂演出，至活動攤位打卡上傳至個人臉書頁面還可獲得20元店家折價券，數量有限，送完為止。

2.花與音樂的邂逅 青春開唱-臺大鹿鳴廣場

3/11（六） 下午2時-4時



臺大吉他社、流行音樂歌唱社等社團一同於臺大鹿鳴廣場表演，結合臺大杜鵑花節活動，為杜鵑花季注入更多年輕元素。

3.杜鵑花季看見幸福野餐音樂會-大安森林公園露天音樂台與周邊

3/18（六） 上午10時30分至下午4時

邀請民眾號召三五好友與親人野餐同樂，現場邀請到韋禮安、謝和弦、女孩與機器人、南方二重唱、趙詠華等歌手表演，還有市集進駐、免費杜鵑花手臂彩繪、復古小遊戲，以及各式攤位、造型氣球捏製等活動，歡迎民眾走出戶外，拜訪春天。