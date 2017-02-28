高雄市大樹區 明起至19日分段停水

2017-02-28 18:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司坪頂給水廠將於明天上午8時30分，辦理「高市大樹竹寮站至曹公圳汰換管線工程」，高市大樹區明起至19日分段停水10小時，總計影響385戶用水，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，3月1日至3日大樹區九曲里九大路96至98-26號、260至296號、356至378號、380至420號、460至480號，每日上午8時30分至下午6時30分停水10小時，影響135戶用戶。

水公司指出，3月4至7日大樹區河濱二巷，每日上午8時30分至下午6時30分停水10小時，影響75戶用戶；3月8至11日大樹區九曲里九大路506至512號、688至706-7至720號，每日上午8時30分至下午6時30分停水10小時，影響40戶用戶。

水公司說，3月12至15日大樹區河濱一巷、六弄、九大路686巷，每日上午8時30分至下午6時30分停水10小時，影響130戶用戶；3月16至19日大樹區竹寮里竹寮路78-2至114-17號，每日上午8時30分至下午6時30分停水10小時，總計5戶停水。

水公司指出，請提早於停水前小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久，會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。