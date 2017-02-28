「這是我的選擇」 吊嘎女童心疼媽媽被誤會
2017-02-28 20:13
〔即時新聞／綜合報導〕昨有網友在爆料公社PO出一名媽媽騎車載小孩的影片，小女孩在寒風中僅穿無袖背心，引起網友熱議。這位媽媽今天撰寫3千多字的文章控訴網路魔人、媒體及社工單位的壓迫，強調是基於尊重孩子的身體自主權才讓她穿無袖。她也透露，女兒昨天睡前特別告訴她「這是我的選擇」，不希望媽媽被外界誤會。
女童母控社會：不尊重個體的壓迫
台灣親子共學教育促進會網站今天PO出一名「何小姐」的文章。何小姐表示，自己就是新聞報導中的當事人媽媽，26日晚上她帶兩個孩子出門前，特地提醒孩子要穿外套，但女兒喜歡穿無袖白色裙子，堅持不穿外套，她尊重孩子的身體自主權，就這樣出門了。
何小姐說，沒想到他們回程的路上竟被錄影放上網路，被各家媒體報導，當晚社會局甚至派社工來拜訪，表明想關心孩子的狀況，稱「有舉報，我們就來查證」，讓她的心情瞬間掉到冰點，內心非常混亂，對台灣媒體和社會大大的失望；一張簡單的照片，從輿論、媒體到社會局，一連串的堆疊給她無形的壓迫，一種不尊重一個個體的壓迫。
何小姐透露，昨天晚上洗澡前，女兒拿厚厚的衣服問她：「這樣夠厚嗎？這樣是我的選擇，我不希望大家誤會妳。」
何小姐質疑，現今社會在看待事情時，是如何思考的？媒體的職業道德在哪裡？網路流通方便及手機拍照便利，是否造成他人的隱私問題？她表示，自己身為當事人，希望這件事就此打住，但這個事件背後的意義，其實更需要大家的省思。
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