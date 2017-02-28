| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中亞塔吉克驚傳6.0地震 暫無傷亡傳出
 首頁 > 生活

一例一休 2護士顧27床病人 沒吃飯憋尿一整天

2017-02-28  21:29

〔即時新聞／綜合報導〕護士陳綠因在個人專頁「陳綠の醫院奇幻旅程」，剖析醫病關係與家屬互動而爆紅出名，日前她更針對一例一休開砲，認為政府美其名是要他們多休息，但講難聽點就是在減少護理人力，讓她上班那天，包含她在內僅僅2位護理師，但卻要顧「27床病患」！一整天沒吃飯，也沒上廁所，還要被家屬、醫生嫌慢，直呼台灣護病比真的太over。

護士陳綠在個人專頁上分享25日上工情況，在影片裡訴苦，不滿政府的一例一休，讓他們護理人力大幅減少，導致她當天跟另一名護士僅2人，卻得顧「27床病患」，走到一半電話響了還要衝回去接，醫院其他單位的人員及醫生因為家屬壓力，瘋狂致電催他們上下一位病患，讓她們壓力超大，夾在醫生、同事、家屬、病人中間，直呼「很難做人」。

由於僅2位護士，所有身體評估、打點滴、紀錄、量血壓、發藥都包辦，還得應付各種套關係搶病床的家屬，讓陳綠爆氣說：「一整天沒吃飯也沒上廁所，忙到翻！像陀螺狂轉！我覺得我快要衰竭了」

最後她直言，請大家不要假日閒來無事就想說來辦個住院。恐因這樣不僅浪費醫療資源，也會危害到其他真正需要照護的患者。

相關影片請見：

廣告
  • 護士陳綠爆料自己與同事因一例一休，僅2人卻得顧27床病患，讓他們累到一整天沒吃飯也沒上廁所。（資料照，記者陳昀攝）

    護士陳綠爆料自己與同事因一例一休，僅2人卻得顧27床病患，讓他們累到一整天沒吃飯也沒上廁所。（資料照，記者陳昀攝）

  • 護士陳綠因常分享自己的工作遭遇而爆紅。（圖截自陳綠臉書）

    護士陳綠因常分享自己的工作遭遇而爆紅。（圖截自陳綠臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 護士 護理師 醫病關係
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：一例一休 2護士顧27床病人 沒吃飯憋尿一整天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.