一例一休 2護士顧27床病人 沒吃飯憋尿一整天

2017-02-28 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕護士陳綠因在個人專頁「陳綠の醫院奇幻旅程」，剖析醫病關係與家屬互動而爆紅出名，日前她更針對一例一休開砲，認為政府美其名是要他們多休息，但講難聽點就是在減少護理人力，讓她上班那天，包含她在內僅僅2位護理師，但卻要顧「27床病患」！一整天沒吃飯，也沒上廁所，還要被家屬、醫生嫌慢，直呼台灣護病比真的太over。

護士陳綠在個人專頁上分享25日上工情況，在影片裡訴苦，不滿政府的一例一休，讓他們護理人力大幅減少，導致她當天跟另一名護士僅2人，卻得顧「27床病患」，走到一半電話響了還要衝回去接，醫院其他單位的人員及醫生因為家屬壓力，瘋狂致電催他們上下一位病患，讓她們壓力超大，夾在醫生、同事、家屬、病人中間，直呼「很難做人」。

由於僅2位護士，所有身體評估、打點滴、紀錄、量血壓、發藥都包辦，還得應付各種套關係搶病床的家屬，讓陳綠爆氣說：「一整天沒吃飯也沒上廁所，忙到翻！像陀螺狂轉！我覺得我快要衰竭了」

最後她直言，請大家不要假日閒來無事就想說來辦個住院。恐因這樣不僅浪費醫療資源，也會危害到其他真正需要照護的患者。

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